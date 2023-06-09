Хуснуллин: запасов пресной воды в Крыму хватит на 500 дней

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что все водохранилища Республики Крым сейчас наполнены. По заверениям чиновника, пресной воды хватит на 500 дней. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Господин Хуснуллин подчеркивает, что авария Каховской ГЭС не повлияет на водоснабжение Крыма.

Ранее губернатор Республики Крым Сергей Аксенов заявлял, что власти прорабатывают альтернативные маршруты для наполнения Северо-Крымского канала (СКК). Господин Аксенов подчеркнул, что решить проблему водоснабжения Крыма стало проще, чем в 2022 году, потому, что сейчас нет необходимости тянуть трубопроводы.

Ночью 6 мая в Херсонской области была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. На подконтрольной Украине территории объявлена эвакуация, в свою очередь на территории России полностью или частично затоплены населенные пункты Новая Каховка, Днепряны, Корсунка, Голая Пристань и так далее. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что случившееся является преднамеренной диверсией со стороны Украины.

Олег Исаев

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