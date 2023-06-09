Хуснуллин: запасов пресной воды в Крыму хватит на 500 дней

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что все водохранилища Республики Крым сейчас наполнены. По заверениям чиновника, пресной воды хватит на 500 дней. Об этом сообщает агентство ТАСС.
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
Господин Хуснуллин подчеркивает, что авария Каховской ГЭС не повлияет на водоснабжение Крыма.
Ранее губернатор Республики Крым Сергей Аксенов заявлял, что власти прорабатывают альтернативные маршруты для наполнения Северо-Крымского канала (СКК). Господин Аксенов подчеркнул, что решить проблему водоснабжения Крыма стало проще, чем в 2022 году, потому, что сейчас нет необходимости тянуть трубопроводы.
Ночью 6 мая в Херсонской области была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. На подконтрольной Украине территории объявлена эвакуация, в свою очередь на территории России полностью или частично затоплены населенные пункты Новая Каховка, Днепряны, Корсунка, Голая Пристань и так далее. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что случившееся является преднамеренной диверсией со стороны Украины.
Читайте нас в Telegram