Аксенов: Северо-Крымский канал попробуют наполнить днепровской водой с помощью насосов

Власти Крыма прорабатывают альтернативные маршруты для наполнения Северо-Крымского канала (СКК) водой из реки Днепр из-за разрушения Каховской ГЭС. Об этом сообщает глава Крыма Сергей Аксенов в своем telegram-канале.

Как подчеркивает господин Аксенов, решить проблему подачи воды в Северо-Крымский канал на данный момент стало проще, чем до 24 февраля 2022 года, потому что сейчас нет необходимости тянуть трубопроводы. Нерешенной остается лишь проблема безопасности.

«Как только вопрос безопасности решат, установка насосов на реке Днепр и подача до 40 кубометров в секунду воды в СКК позволит нам обеспечить полностью мелиорацию на территории республики»,— отметил господин Аксенов.

Олег Исаев

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