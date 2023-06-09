Четырежды беженец

Нападение на детей во французском городе Анси, в результате которого пострадало шесть человек (причем два ребенка находятся на грани жизни и смерти), всколыхнуло Францию: обсуждения того, как обуздать миграцию, возобновились с новой силой. В пятницу в Анси ждут президента Эмманюэля Макрона. С подробностями — корреспондент «Ъ» во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Цветы на детской площадке, где было совершено нападение, в городе Анси

Фото: Denis Balibouse, Reuters Цветы на детской площадке, где было совершено нападение, в городе Анси

Фото: Denis Balibouse, Reuters

Во Франции продолжается расследование громкого преступления, происшедшего в четверг утром. Преступником, а точнее подозреваемым в попытке убийства оказался 32-летний сирийский беженец. Его фамилию СМИ не называют, обозначая как «Абдальмасих Х.». Хотя нападение произошло у всех на глазах, вину задержанного может определить только суд. Сейчас во Франции активно обсуждают поведение сирийца в камере предварительного заключения, где он ведет себя как безумец. Если врачи признают Абдальмасиха Х. больным, то уголовное наказание ему грозить не будет.

Впрочем, вся Франция убеждена в преступных намерениях этого человека, запечатленного с ножом в руках на любительских съемках очевидцев. На этих роликах, распространение которых в сети быстро попытались запретить, видно, как рослый парень врывается на детскую площадку и набрасывается на ребенка в коляске, которого пытается защитить мать. Сопротивление сирийцу оказал один из находившихся в парке людей, турист с рюкзаком, сумевший обратить нападавшего в бегство и преследовавший его до тех пор, пока не подоспела полиция. О нем тоже рассказывают сегодня — 24-летний католик по имени Анри, изучавший философию, решил объехать самые известные французские храмы, и оказался в Анси свидетелем избиения младенцев.

Полицейские окружили нападавшего и потребовали сдаться, но вместо этого сириец бросился на стоявшую рядом пожилую пару и ударил мужчину ножом. Только после этого полицейские открыли огонь — слишком поздно, по мнению очевидцев, к тому же ранив одного человека случайной пулей.

В общей сложности в ходе нападения были ранены четверо детей в возрасте от года до трех лет, а также двое взрослых. «Двое детей находятся по-прежнему в состоянии, которое угрожает их жизни»,— сказал в пятницу утром в эфире France Info официальный представитель правительства Оливье Веран.

Так или иначе, но злоумышленник был арестован, и в следующие часы стали известны подробности биографии нападавшего. Выходец из Сирийской Арабской Республики Абдальмасих Х. имел статус беженца в Швеции. Он прожил там десять лет, женился, у пары родилась дочь, которой сейчас три года. Однако несколько месяцев назад он бросил семью, развелся и уехал из страны. Мотивом, как рассказала журналистам его бывшая жена, уроженка Сирии и гражданка Швеции, был очередной отказ в получении гражданства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Расследование на месте нападения в Анси

Фото: Laurent Cipriani / AP Расследование на месте нападения в Анси

Фото: Laurent Cipriani / AP

Обидевшись, сириец решил отправиться во Францию и просить убежища там. Полученный в 2013 году и действительный до 2025 года вид на жительство позволял ему легально находиться на европейской территории. Стало известно также, что Абдальмасих Х. с упорством коллекционера получал документы о беженстве в других странах — в Италии и Швейцарии.

Во Франции в ожидании решения властей он бомжевал и часто бывал в парке на берегу озера. Однако на днях французские власти отказали ему в документах беженца просто на основании того, что такие документы уже выдала ему Швеция.

Сначала расследование было поручено следователям прокуратуры, специализирующимся на борьбе с терроризмом. Между тем сам Абдальмасих Х. объявил себя «сирийским христианином». Готовясь к бойне, он украсил себя массивным крестом, иконками Христа и Богоматери, а в момент атаки во всеуслышание призывал не Аллаха, а Иисуса. Поэтому версия исламистского террористического акта, как сообщила в тот же день прокурор Аннеси Лин Боне-Матис, «пока не рассматривается». Следователи также подтвердили, что в день совершения преступления сириец не находился под действием алкоголя или наркотиков.

Французская ассоциация L'OEuvre d`Orient, более полутора веков поддерживающая христиан в мусульманском мире, осудила нападение и выразила надежду на то, что «этот подлый акт не бросит тень на всех беженцев, живущих во Франции». Однако, судя по откликам, размножившимся в интернете сразу после события, публика совершенно не готова сейчас высказываться в поддержку иммигрантов. Правые политики со всех сторон призывают к ужесточению правил приема иностранцев.

Марин Ле Пен от имени «Национального объединения» требует, чтобы лица, получившие убежище в одной из европейских стран, не могли бы свободно перемещаться в шенгенском пространстве. «Республиканец» Эрик Сиоти призывает подумать о случившемся и обуздать иммиграцию. Нелегальное пребывание во Франции снова хотят сделать преступлением, а рассмотрение запросов об убежище и высылку нарушителей — максимально упростить. Впереди обсуждение закона об иммиграции в парламенте, но правые считают правительственный проект слишком мягким и требуют вынести вопрос на референдум.

В пятницу в Анси ждут президента Франции Эмманюэля Макрона и его супругу Брижит. Они посетят пострадавших в результате нападения и их родственников, а также встретятся с теми, кто оказывает помощь пострадавшим.