Более половины индивидуальных предпринимателей Удмуртии зарегистрировались в Ижевске

В Ижевске сосредоточено две трети предприятий Удмуртии и более половины индивидуальных предпринимателей, сообщает Удмуртстат. При этом за последние 10 лет число организаций в городе сократилось и составило 21,3 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Численность индивидуальных предпринимателей также уменьшилась на 9% и составила 18,8 тыс. в 2022 году. Такая тенденция связана с появлением новых форм хозяйствования. Так, количестве самозанятых превысило 23 тыс. человек, что составляет 50% от их общего числа в республике.

Уровень начисленной заработной платы в Ижевске также самый высокий в регионе — 53,8 тыс. руб. При этом крупные и средние предприятия Ижевска формируют более 60% объема инвестиций в основной капитал Удмуртии.

Напомним, 12 июня Ижевск отмечает День города. О том, куда можно сходить в этот день, читайте в афише «Ъ-Удмуртия».