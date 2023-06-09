На 1,5 км растянулась пробка перед Крымским мостом со стороны Кубани

Пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края растянулась на 1,5 км. Ситуацию транслирует сервис «Яндекс.Карты».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Яндекс.Карты» Фото: «Яндекс.Карты»

Затор начинается перед развязкой к пункту пропуска и оканчивается за несколько десятков метров после КПП. В соцсетях сообщили, что пробка собралась еще вечером 8 июня. В очереди насчитывалось около 40 автомобилей. Время ожидания проезда составило порядка 1 часа.

Пересечь пролив также можно на пароме через Керченскую переправу. В начале недели, по данным оперштаба Кубани, очереди проезда ожидал 191 автомобиль.

Анастасия Донскова

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