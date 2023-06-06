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На Керченской переправе в очереди собрался 191 автомобиль

Очереди проезда на Керченскую переправу ожидает 191 автомобиль. Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

Фото: VK Керченской паромной переправы

Фото: VK Керченской паромной переправы

Стоянка организована в поселке Ильич. На месте дежурят волонтеры. Накопительные площадки находятся в резерве.

За минувшие сутки паромы «Мария» и «Керченский-2» перевезли через пролив 117 автомобилей и 220 пассажиров. За весь период — 132,6 тыс. единиц автомобильного транспорта, 16,7 тыс. железнодорожных вагонов и 164,8 тыс. человек.

На Кубани действует ограничение проезда грузового автотранспорта к переправе. Исключения составляют большегрузы с товарами первой необходимости и продовольствием.

Анастасия Донскова

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