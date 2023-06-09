Ростислав Радзивил остался во главе томского облизбиркома

Ростислав Радзивил сохранил пост председателя избирательной комиссии Томской области. Избирком нового созыва принял это решение на своем первом заседании.

Заседание проходит 9 июня. Кандидатура господина Радзивила была единственной, за него отдали голоса все 14 членов комиссии. Как сообщал «Ъ-Сибирь», по семь членов облизбиркома назначаются губернатором и законодательной думой региона. Кандидатура Ростислава Радзивила была представлена губернатором.

Ростислав Радзивил возглавляет облизбирком с 2021 года после отставки Эльмана Юсубова.

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Валерий Лавский