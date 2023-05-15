Изменится состав томского облизбиркома

Избирательной комиссии Томской области предстоит кадровое обновление. Это следует из распоряжения губернатора Владимира Мазура и проекта решения законодательной думы Томской области, касающихся персонального состава избиркома.

Кадровые решения стали необходимыми в связи с истечением срока полномочий действующего состава комиссии. Всего в избиркоме 14 членов с правом решающего голоса. По семь из них назначают глава и парламент региона.

Согласно распоряжению губернатора, в новый состав областного избиркома войдут нынешний председатель Ростислав Радзивил, его заместитель Анна Безшлях, а также еще двое действующих членов комиссии – Виктор Тищенко и Александр Ткач. Кроме того, в его квоту вошли Татьяна Горленко, Александр Захаров и Сергей Мальцев. Они заменят Алену Андросову, Юрия Погудина и Валерия Соболева.

16 мая комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности облдумы рассмотрит проект решения о кандидатурах в состав облизбиркома. В квоте областного парламента только один новый кандидат – заместитель проректора Томского государственного университета по международным связям Андрей Ульянов. Предполагается, что он заменит Василия Рыбакова.

Предыдущий состав облизбиркома был сформирован в 2018 году. По данным пресс-службы комиссии, утвердить ее новый состав и избрать председателя предполагается на заседании 5 июня.

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Валерий Лавский