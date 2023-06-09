В Туапсинском районе ощутили последствия землетрясения в Черном море

Минувшей ночью в Туапсинском районе ощущались отголоски землетрясения, произошедшего в Черном море в 104 км от Самсуна (Турция). Сведения о сейсмологической активности опубликованы на портале Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Магнитуда землетрясения составила 2,2. Толчки произошли на глубине 4 км около 02:57.

Ранее, в ночь с 25 на 26 мая, в Туапсинском районе ощущалосьь более мощное землетрясение магнитудой 4,4. В течение нескольких часов произошли четыре подземных толчка. Эпицентр землетрясения находился в 11 километрах южнее Туапсе, в Шепсинском поселении, на глубине 5 км.

Анастасия Донскова

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