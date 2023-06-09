Смольный собирается сдать в аренду здания бывших консульств Латвии, Литвы и США

В Санкт-Петербурге собираются сдать в аренду на три года здания закрывшихся генеральных консульств Литвы (улица Рылеева, 37), Латвии (10-я линия Васильевского острова, 11) и США (Гродненский переулок, 4), которые находятся в собственности города и закреплены за государственным предприятием «Инпредсервис», занимающимся обслуживанием иностранных представительств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Кашпирев, Коммерсантъ Фото: Евгений Кашпирев, Коммерсантъ

Как указывает «Деловой Петербург» со ссылкой на данные сайта torgi.gov.ru, «договор может быть расторгнут по инициативе арендодателя в бесспорном и одностороннем порядке в случае возникновения потребности СПб в использовании объекта для размещения иностранных консульских учреждений».

Ежемесячную плату за аренду определят на аукционах. Уточняется, что стартовая, по которой можно снять бывшее консульство Литвы, – от 1,35 млн в месяц, а бывшее латвийское представительство – от 1,1 млн рублей (без учета НДС).

Как пояснил изданию главный редактор журнала «Консул», член Ассоциации российских дипломатов Олег Давтян, ждать возврата или прихода новых консульств можно долго, а здания, считает он, не должны простаивать.

В феврале стало известно, что в Северной столице откроется генеральное консульство Парагвая. Власти южноамериканской страны выпустили соответствующее постановление. Ранее в МИД России заявили, что российская сторона с 1 сентября отзовет согласие на деятельность генконсульства Швеции в Петербурге, но закрыться оно может и раньше — сроки пока неизвестны.

Андрей Кучеров

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