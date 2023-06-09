Губернатор приехал на место падения беспилотника в Воронежской области

Глава Воронежской области Александр Гусев приехал на место падения беспилотного летательного аппарата в центре Воронежа на улице Белинского, сообщает корреспондент «Ъ-Черноземье» с места событий. Губернатор заверил, что ситуация находится «под контролем спецслужб».

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БПЛА врезался в жилой дом на Белинского, 21, стена дома частично пострадала от взрыва. По уточненным данным властей, троих мирных жителей посекло осколками стекла. Им была оказана помощь на месте инцидента, от госпитализации они отказались.

Как передает корреспондент «Ъ-Черноземье» со ссылкой на жителей дома, БПЛА врезался в стену в районе квартиры №25. Она была нежилой, в ней делали ремонт. В соседней квартире от места попадания дрона находились бабушка с внуком, также в расположенном рядом офисном центре осколками стекла посекло фасады

Громкий звук жители соседних домов услышали примерно в 10:05 пятницы, 9 июня. Дом на улице Белинского находится рядом с главным корпусом Воронежского государственного университета. В этом же квартале в центре города на соседней улице Володарского расположены управления ФСБ и МВД по Воронежской области.

Сергей Калашников, Олег Мухин

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