Во Владивостоке введен режим ЧС из-за затоплений

В столице Приморья, пострадавшей от обильных осадков, введен режим чрезвычайной ситуации. Предварительный ущерб от стихии власти города оценили в сумму около 370 млн руб. Об этом сегодня сообщил глава Владивостока Константин Шестаков. По словам градоначальника, «характер дождя был залповый». «В результате сильно пострадали дороги, ливневки, несколько подпорных стен, фасады и крыши многоквартирных домов и социальных объектов»,— констатирует чиновник.

Во Владивостоке выпало 110 мм при месячной норме 104 мм, информировал ранее Примгидромет. Оперативные мероприятия по ремонту городских объектов власти города намереваются провести за счет средств резервного фонда мэрии. «Сейчас специалисты муниципальных предприятий продолжают наводить порядок на улицах города — прочищать сети ливневой канализации, вывозить сошедший на дороги грунт и проводить другие работы по благоустройству»,— сообщил господин Шестаков.

Сегодня же прокуратура Владивостока начала проверку по факту разрешения дорожного покрытия в результате ливня на улице Давыдова. Укладка асфальта здесь была проведена в августе 2022 года в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». «Надзорное ведомство даст принципиальную оценку качеству работ, выполненных и принятых по контракту, их соответствию техническому заданию, а также своевременности ликвидации последствий происшедшего в рамках гарантийных обязательств»,— информирует прокуратура. По данным приморских СМИ, на укладку асфальта по улице Давыдова было потрачено 65,5 млн руб.

Алексей Чернышев, Владивосток