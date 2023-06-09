Пушилин заявил о скором запуске одного из крупнейших предприятий по производству неона «Ингаз»

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что в Мариуполе в ближайшее время будет запущено одно из крупнейших производств инертных газов завод «Ингаз». Он подчеркнул, что завод представляет особую важность для развития региона.

«Работает сейчас и Фонд развития промышленности, который готов помогать и финансово в том числе. Сейчас как раз проводятся конкурсы, проводится работа по отбору претендентов, какие предприятия могут рассчитывать, на каких условиях они могут рассчитывать, на какие льготы, преференции и, конечно же, финансовую поддержку»,— рассказал «РИА Новости» врио главы ДНР.

Как отмечал Reuters, более 50% мировых поставок неона обеспечивали предприятия «Ингаз» и «Криоин» (вторая компания работает в Одессе). Неон необходим для производства интегральных микросхем, используемых в современных технологических устройствах. По данным «РИА Новости», «Ингаз» может выпускать 100–150 тыс. куб. м неона.

В результате активных боевых действий в Мариуполе были разрушены объекты гражданской и производственной инфраструктуры города. Поставщиками сырья для «Ингаза» были предприятия «Азовсталь» и завод имени Ильича — оба производства были сильно повреждены в ходе боевых действий.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева