Новую объездную дорогу открыли у стройплощадки метро на площади Сенной

С 9 июня открылось движение по новой временной дороге у стройплощадки станции метро на площади Сенной. Асфальт уложили от Печерского съезда до канатной дороги вдоль жилых домов, сообщили в Главном управлении по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорог (ГУММиД).

Временная дорога необходима, так как улицу Сеченова перекрыли для строительства стартового котлована. Движение по объездной организовано по одной полосе в каждую сторону, для пешеходов оборудован тротуар.

Продлением метро в центре Нижнего Новгорода занимается «Моспроект-3», цена контракта — 35,5 млрд руб. В 2026 году планируется построить две станции — на площади Сенной и на площади Свободы.

Анастасия Еремина