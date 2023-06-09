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Коммерсантъ FM
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Бизнесмены выбирают небо

Во сколько обойдется обучение на частного пилота

В Москве заметно вырос спрос на курсы частного пилотирования самолетов и вертолетов, при этом треть их слушателей — женщины, выяснил “Ъ FM”. Закрытые иностранные школы дали «зеленый свет» отечественным летным центрам. Те, кто ездил учиться Европу и США, теперь проходит курсы переподготовки в России. Сколько стоит стать частным пилотом? И где сейчас покупают личные воздушные суда? Выясняла Аэлита Курмукова.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Чтобы стать частным пилотом, вернее, получить свидетельство и летать в своих интересах, нужно от 1,5 млн руб. до 2,5 млн руб. С этой суммы в Москве начинаются программы первоначальной подготовки, а следом в зависимости от типа самолета или вертолета идут курсы повышения квалификации. При этом каждые обойдутся еще в 600–900 тыс. руб.

В России, как говорят участники авиаотрасли, получение удостоверения пилота обойдется дешевле на 40–50%, чем в Европе. И многие клиенты сейчас выбрали местные летные школы, рассказал директор авиационного учебного центра «Хелипорт Истра» Денис Шанькин:

«Слушатели курсов ездили, в частности, в Италию. После того, как были введены санкции, там отказались принимать клиентов из России.

У нас возникла проблема прохождения курсов повышения квалификации и подготовки пилотов на вертолете Agusta 119.

В итоге мы разработали программы, подготовили инструкторов, утвердили программу в Росавиации и ждем соответствующий акт. Затем станем готовить инженеров на данный тип воздушного судна, плюс на вертолет Bell 407. То есть это новые программы для России».

Как ОАК планировала заинтересовать старыми самолетами бизнес-авиацию

Частных пилотов в стране готовят порядка десяти авиационных учебных центров, и их основные клиенты — предприниматели. Раньше они летали на своих самолетах, например, на выходные за границу, сейчас больше путешествуют по России, поделился гендиректор компании «Рускон», частный пилот Оганес Оганян:

«Я пошел учиться, чтобы в Подмосковье передвигаться с одного завода на другой. В процессе понял, что вертолеты Robinson R44 и R66 — очень погодозависимые игрушки, зато вот удовольствие от полетов получаю огромное. Может, в дальнейшем я переучусь на что-нибудь более серьезное, что может летать и в плохую погоду тоже».

Основатель компании «Геокосмос» Сергей Мельников уже десять лет управляет личным вертолетом. Начинал он с путешествий по России и Европе, часто летал по делам, а сейчас может долететь и на другой континент:

«Однажды, когда стояла задача перегнать вертолет, я долетел до Занзибара. Время в пути — 53 часа 5 минут. Из них над морями и океанами — восемь часов. Сейчас осваиваю более серьезный самолет. У меня есть соответствующее свидетельство пилота.

Дальше в планах — многодвигательные самолеты, летающие лодки.

Начиная с моего первого вертолета, я выбирал совместное владение техникой. Это удобно, если правильно подобрать партнеров, в частности, затраты на ее обслуживание значительно сокращаются».

Вместе с тем, как выяснил “Ъ FM”, сейчас 30% слушателей летных школ частного пилотирования — женщины. Так, Юлия Крылова, гендиректор «Авиапарка Орешково», ушла из девелоперского бизнеса в 40 лет и стала пилотом реактивного самолета:

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«Очень часто покупают и иностранные, и российские машины. У нас есть прекрасный гидросамолет-амфибия. Он сейчас даже стал немножко дешевле, потому что двигатель заменили на китайский аналог, стоимость машина — 11,1 млн руб.

Для тех, кто приобрел самолеты, это стало достаточно хорошим вложением. Например, моя подруга купила Bristell, чешскую машину. В конце 2021 года ее стоимость составляла €147 тыс., с середины 2022 года она стоит больше €200 тыс. Многие выбирают подержанные самолеты, например, Cessna 2000 года обойдется в $275 тыс.».

Иностранный вертолет с завода уже не купить. Но есть возможность найти его на вторичном рынке и с минимальным налетом внутри страны, резюмирует гендиректор компании Jet Transfer Александр Евдокимов:

«Допустим, самые массовые модели Cessna 172 или 182, которым год, обойдутся в $600–700 тыс., процентов на 5–10 дороже. Я думаю, что это некая компенсация за спрос, который тоже упал. У кого-то изменилась финансовая ситуация, кто-то просто уехал за границу. Сейчас за 10–20 млн руб. можно купить подержанную 10–15-летнюю машину, которая не сильно будет отличаться от новой в случае хорошего обслуживания».

По словам господина Евдокимова, по параллельному импорту вертолеты в Россию не завозят, хотя есть те, кто готов их продать. Но все риски несет покупатель, чье воздушное судно может застрять где-то на границе.

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