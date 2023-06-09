Бизнесмены выбирают небо

В Москве заметно вырос спрос на курсы частного пилотирования самолетов и вертолетов, при этом треть их слушателей — женщины, выяснил “Ъ FM”. Закрытые иностранные школы дали «зеленый свет» отечественным летным центрам. Те, кто ездил учиться Европу и США, теперь проходит курсы переподготовки в России. Сколько стоит стать частным пилотом? И где сейчас покупают личные воздушные суда? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Чтобы стать частным пилотом, вернее, получить свидетельство и летать в своих интересах, нужно от 1,5 млн руб. до 2,5 млн руб. С этой суммы в Москве начинаются программы первоначальной подготовки, а следом в зависимости от типа самолета или вертолета идут курсы повышения квалификации. При этом каждые обойдутся еще в 600–900 тыс. руб.

В России, как говорят участники авиаотрасли, получение удостоверения пилота обойдется дешевле на 40–50%, чем в Европе. И многие клиенты сейчас выбрали местные летные школы, рассказал директор авиационного учебного центра «Хелипорт Истра» Денис Шанькин:

«Слушатели курсов ездили, в частности, в Италию. После того, как были введены санкции, там отказались принимать клиентов из России.

У нас возникла проблема прохождения курсов повышения квалификации и подготовки пилотов на вертолете Agusta 119.

В итоге мы разработали программы, подготовили инструкторов, утвердили программу в Росавиации и ждем соответствующий акт. Затем станем готовить инженеров на данный тип воздушного судна, плюс на вертолет Bell 407. То есть это новые программы для России».

Частных пилотов в стране готовят порядка десяти авиационных учебных центров, и их основные клиенты — предприниматели. Раньше они летали на своих самолетах, например, на выходные за границу, сейчас больше путешествуют по России, поделился гендиректор компании «Рускон», частный пилот Оганес Оганян:

«Я пошел учиться, чтобы в Подмосковье передвигаться с одного завода на другой. В процессе понял, что вертолеты Robinson R44 и R66 — очень погодозависимые игрушки, зато вот удовольствие от полетов получаю огромное. Может, в дальнейшем я переучусь на что-нибудь более серьезное, что может летать и в плохую погоду тоже».

Основатель компании «Геокосмос» Сергей Мельников уже десять лет управляет личным вертолетом. Начинал он с путешествий по России и Европе, часто летал по делам, а сейчас может долететь и на другой континент:

«Однажды, когда стояла задача перегнать вертолет, я долетел до Занзибара. Время в пути — 53 часа 5 минут. Из них над морями и океанами — восемь часов. Сейчас осваиваю более серьезный самолет. У меня есть соответствующее свидетельство пилота.

Дальше в планах — многодвигательные самолеты, летающие лодки.

Начиная с моего первого вертолета, я выбирал совместное владение техникой. Это удобно, если правильно подобрать партнеров, в частности, затраты на ее обслуживание значительно сокращаются».

Вместе с тем, как выяснил “Ъ FM”, сейчас 30% слушателей летных школ частного пилотирования — женщины. Так, Юлия Крылова, гендиректор «Авиапарка Орешково», ушла из девелоперского бизнеса в 40 лет и стала пилотом реактивного самолета:

«Очень часто покупают и иностранные, и российские машины. У нас есть прекрасный гидросамолет-амфибия. Он сейчас даже стал немножко дешевле, потому что двигатель заменили на китайский аналог, стоимость машина — 11,1 млн руб.

Для тех, кто приобрел самолеты, это стало достаточно хорошим вложением. Например, моя подруга купила Bristell, чешскую машину. В конце 2021 года ее стоимость составляла €147 тыс., с середины 2022 года она стоит больше €200 тыс. Многие выбирают подержанные самолеты, например, Cessna 2000 года обойдется в $275 тыс.».

Иностранный вертолет с завода уже не купить. Но есть возможность найти его на вторичном рынке и с минимальным налетом внутри страны, резюмирует гендиректор компании Jet Transfer Александр Евдокимов:

«Допустим, самые массовые модели Cessna 172 или 182, которым год, обойдутся в $600–700 тыс., процентов на 5–10 дороже. Я думаю, что это некая компенсация за спрос, который тоже упал. У кого-то изменилась финансовая ситуация, кто-то просто уехал за границу. Сейчас за 10–20 млн руб. можно купить подержанную 10–15-летнюю машину, которая не сильно будет отличаться от новой в случае хорошего обслуживания».

По словам господина Евдокимова, по параллельному импорту вертолеты в Россию не завозят, хотя есть те, кто готов их продать. Но все риски несет покупатель, чье воздушное судно может застрять где-то на границе.

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