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Коммерсантъ FM
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Доллар превышал 83 руб. впервые с 7 апреля

В ходе утренних торгов на Мосбирже курс доллара в моменте превысил 83 руб./$. В последний раз американская валюта находилась на этом уровне 7 апреля. Курс евро поднялся до 90 руб./€.

По состоянию на 10:05 доллар растет на 0,42%, до 82,9 руб./$. Евро дорожает на 0,35%, до 89,4 руб./€. Курс юаня поднялся выше 11,6 руб. (+0,38%).

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

В мае объем торгов с основными валютами составил на Мосбирже более 6,1 трлн руб. Больше всего выросла активность инвесторов в юане. Объем торгов увеличился на 17%, до 2,49 трлн руб., а доля впервые превысила 40%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Юань борется за место на рынке».

Милена Костерева

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