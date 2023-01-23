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В Самарской области за выходные выявили 51 пьяного водителя

Более 1,9 тыс. нарушений правил дорожного движения выявили сотрудники ГИБДД в Самарской области за время рейдов с 20 по 22 января текущего года. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

«За период рейда сотрудниками ГИБДД по всей области выявлено и привлечено к ответственности 51 водитель за управление транспортными средствами в состоянии опьянения»,– говорится в сообщении.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Также за указанный период правоохранители обнаружили 11 автомобилистов без водительских удостоверений на дорогах региона. Еще 87 водителей в Самарской области были привлечены к ответственности за использование незаконной «тонировки».

Георгий Портнов

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