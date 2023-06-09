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Коммерсантъ FM
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«Новые люди» попросили правительство возобновить работу над аукционом по продаже «красивых» автономеров

Депутат Госдумы от партии «Новые люди» Антон Ткачев обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой возобновить работу по созданию открытых аукционов на приобретение «красивых» автономеров. По словам парламентария, такая мера поможет пополнить государственный бюджет без повышения налоговой нагрузки на граждан и бизнес.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Прошу вас поручить профильным федеральным органам исполнительной власти РФ возобновить работу по созданию системы проведения открытых аукционов по присвоению государственных регистрационных знаков транспортных средств, а также поручить Минфину РФ согласовать проекты нормативных актов о проведении таких аукционов»,— говорится в письме депутата ГД на имя Михаила Мишустина (цитата по ТАСС). По мнению господина Ткачева, система аукционов по продаже россиянам «красивых» автономеров должна быть запущена до конца 2024 года.

В апреле Антон Ткачев уже направлял господину Мишустину обращение с предложением узаконить продажу «красивых» автомобильных номеров. В пресс-службе «Новых людей» сообщали, что это предлагалось делать через открытые аукционы на «Госуслугах». Также господин Ткачев предлагал разрешить владельцам «красивых» номеров продавать их. Однако в Минфине России предложения депутата не поддержали (при этом МВД и Минэкономики, по информации политика, готовы были начать прорабатывать инициативу), в связи с чем работа по созданию аукционов по продаже номеров сейчас не ведется.

Александр Кислов

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