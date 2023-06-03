Минэкономики не разрабатывает правила аукционов для продажи красивых автомобильных номеров

Работа над правилами и организацией открытых аукционов по продаже «красивых» номеров для автомобилей сейчас не ведется. Об этом сообщил замглавы Минэкономики России Алексей Херсонцев в ответ на обращение депутата Госдумы от партии «Новые люди» Антона Ткачева. Ответ приводит ТАСС.

Алексей Херсонцев отметил, что ранее Минэкономики и МВД поручили разработать правила работы открытых аукционов по присвоению государственных номеров для транспортных средств. Господин Херсонцев написал, что Минэкономики подготовило законопроект о возможности резервирования за владельцами транспортных средств регистрационных номеров, законопроект поправок в Бюджетный кодекс и проект постановления правительства «О порядке резервирования за владельцем транспортного средства государственного регистрационного номера транспортного средства и размере платы, взимаемой за такое резервирование».

«Проекты не были поддержаны Министерством финансов РФ и возвращены из аппарата правительства РФ, в связи с чем разработка правил организации проведения открытых аукционов по присвоению государственных регистрационных знаков транспортных средств в настоящее время не ведется»,— написал господин Херсонцев.

В апреле Антон Ткачев направил обращение к премьеру России Михаилу Мишустину с предложением узаконить продажу «красивых» автомобильных номеров. В пресс-службе «Новых людей» сообщали, что это предлагалось делать через открытые аукционы на «Госуслугах». Также господин Ткачев предлагал разрешить владельцам «красивых» номеров продавать их.

Олеся Павленко