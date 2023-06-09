«Газпром» представил Турции концепцию создания газового хаба

Российская компания «Газпром» представила турецкой стороне концепцию создания газового хаба, в которой сформулированы параметры и принципы его функционирования, следует из годового отчета корпорации. Выдержки из документа приводит «Интерфакс».

«С октября 2022 г. ПАО "Газпром" совместно с турецкими партнерами прорабатывает вопрос создания газового хаба в Турции. Российская сторона представила свою концепцию создания газового хаба, параметры и принципы его функционирования»,— говорится в годовом отчете «Газпрома».

Строительство газового хаба анонсировал президент России Владимир Путин в середине октября 2022 года. В начале декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в стране ведутся работы по подготовке к строительству газового хаба. Ожидается, что за счет хаба Россия сможет перенаправить газ, который прежде шел на Запад через «Северный поток» и трубопровод Ямал—Европа.

Проект создания нового газового кластера в кратчайшие сроки готовят «Газпром» и турецкая Botas. По информации Анкары, хаб создается на территории Румелии (Фракии) близ границ Турции с Грецией и Болгарией.

Милена Костерева