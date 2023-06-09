WP: саудовский наследный принц угрожал пересмотреть отношения с США из-за заявлений Байдена

Американская газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники сообщает, что наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман пригрозил США радикально пересмотреть отношения между Эр-Риядом и Вашингтоном. По данным источников газеты, поводом для этого стали заявления американского президента Джо Байдена о том, что Саудовскую Аравию «ждут последствия» за решение сократить добычу нефти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

В октябре 2022 года господин Байден предупредил, что Саудовскую Аравию ждут «некоторые последствия» за пролоббированное ею решение ОПЕК+ сократить нефтедобычу на фоне высоких цен на энергоносители накануне промежуточных выборов в Соединенных Штатах. Однако, как отмечает издание, никаких мер против королевства США так и не предприняли.

«После этих слов в публичном пространстве саудовские власти защищали свои действия с помощью дипломатических заявлений. Однако наследный принц бен Салман в частном порядке пригрозил коренным образом изменить американо-саудовские отношения и нанести значительный экономический ущерб США, если они действительно примут такие меры»,— сообщает WP со ссылкой на утечку секретных американских разведданных, появившихся ранее на платформе Discord. Кроме того, как уточняет издание, саудовский наследный принц заявил, что он «не будет иметь никаких дел» с нынешней американской администрацией.

Представитель Белого дома в комментарии WP заявил, что «ничего не слышал» о подобных угрозах в адрес США со стороны Саудовской Аравии. В Совете национальной безопасности США сообщили газете, что в данный момент Вашингтон и Эр-Рияд продолжают активное сотрудничество, а сообщения о проблемах в отношениях между странами недостоверны.

17 октября 2022 года в Белом доме заявили, что после консультаций с Конгрессом президент США Джо Байден может принять меры в отношении Саудовской Аравии. Подобная реакция была спровоцирована решением ОПЕК+ сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки с ноября 2022 года — как раз накануне выборов в Конгресс США. Джо Байден назвал его «близоруким» и отвечающим интересам России. В январе этого года Washington Post писала, что США передумали наказывать Саудовскую Аравию за октябрьское снижение добычи нефти. Единственным последствием конфронтации стало ограничение будущего сотрудничества.

Александр Кислов