В Хакасии ЛДПР выдвинет кандидата на выборах главы республики

ЛДПР выдвинет своего кандидата на выборах главы Республики Хакасия, которые состоятся 10 сентября. Конференция регионального отделения партии примет решение об этом 17 июня.

Высший совет ЛДПР согласовал для выдвижения кандидатуру депутата верховного совета (ВС) Хакасии Михаила Молчанова. Об этом «Ъ-Сибирь» сообщил сам господин Молчанов. В выборах руководителя региона в 2018 году кандидат от ЛДПР не участвовал.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», на губернаторских выборах в Новосибирской области ЛДПР планирует выдвинуть в качестве кандидата вице-спикера горсовета Новосибирска Евгения Лебедева.

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Валерий Лавский