Вице-спикер горсовета Новосибирска может стать кандидатом в губернаторы от ЛДПР

Конференция новосибирского регионального отделения (РО) ЛДПР рассмотрит кандидатуру вице-спикера горсовета Новосибирска Евгения Лебедева на пост губернатора Новосибирской области. Ее уже утвердил Высший совет партии, сообщил руководитель РО Евгений Шаблинский.

«Чтобы Евгений Владимирович Лебедев официально стал кандидатом от нашей партии, его должна утвердить местная конференция ЛДПР»,– сообщил господин Шаблинский. Она назначена на 17 июня.

Евгений Лебедев является независимым депутатом горсовета. В течение нескольких месяцев в 2023 году он принимал участие в специальной военной операции.

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Валерий Лавский