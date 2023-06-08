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обновлено 15:01

Пожар в Егорьевском районе Алтайского края увеличился до 4,2 тыс. гектаров

В Алтайском крае площадь лесного пожара в Егорьевском районе выросла до 4,1 тыс. га, сообщает краевое минприроды. На утро его площадь составляла 720 га. Возгорание в лесах началось из-за сухой грозы. «К сожалению, сильная жара и длительное отсутствие осадков привели к значительному увеличению площади пожара»,– сообщили в министерстве. В связи со сложной обстановкой на территории района введен режим ЧС. Он будет действовать до особого распоряжения.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Для тушения пожара с воздуха привлечен самолет–амфибия БЕ-200 ЧС. Забор воды производится из Гилевского водохранилища. В ликвидации возгорания задействовано силы КАУ «Алтайлес», КАУ «Боровлянский лесхоз», ГУ МЧС России по Алтайскому краю, арендаторов лесных участков, администрации Егорьевского района: 150 человек личного состава, 64 ед. техники.

«В ближайшие часы на помощь нашим огнеборцам выдвигается группа десантников-парашютистов из республики Алтай»,– отметили в министерстве.

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Оксана Павлова

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