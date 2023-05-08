Отельеры Крыма пожаловались на резкий спад турпотока

Спрос на отдых в Крыму в текущем году оказался, как минимум, вдвое ниже прошлогоднего. Об этом местные отельеры рассказали «Ъ FM».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Мы заливаем деньги в рекламные бюджеты, люди смотрят рекламу, но кликают на нее в три раза меньше, поскольку это Крым. Загрузка отеля на лето сейчас в два раза ниже, чем в прошлом году. Мы опустили цены на 10%, даже это не помогает. Если загрузим объект на 60-70%, это будет хороший сезон для текущих условий», - рассказал «Ъ FM» управляющий отеля «Эллада» в Мисхоре Антон Кирнос.

Об аналогичной ситуации говорит и управляющий комплексом «Морская Феерия» в Севастополе Максим Базурин. «Недавно был пожар на нефтебазе. У меня уехали трое гостей из-за этого в тот же день. Сейчас 5% от обычной загрузки летом. Отдавать бесплатно номера, чтобы приехали, — это тоже не вариант, потому что у номеров есть своя себестоимость. Я все равно готовлю гостиницу к сезону и провожу работы по благоустройству», - пояснил он.

Ранее «Ъ» писал, что Крым, путешественники избегают поездок на полуостров не столько из соображений безопасности, сколько по причине транспортного коллапса: досмотр автомобиля на Крымском мосту может растянуться на неопределенное время, тридцатичасовое путешествие по железной дороге привлекает немногих. Со ссылкой на данные сервиса «Суточно.ру» сообщалось, что в прошлом году количество бронирований сократилось вдвое, в 2023 году спрос снизился еще на 37%. В «Твил.ру» рассказали о снижении числа бронирований на основных крымских курортах на 50–70% даже относительно низкой базы прошлого года.

В результате большинство путешественников вместо поездок в Крым выбирают отдых в Краснодарском крае, Кавминводах или Абхазии.

Михаил Волкодав

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