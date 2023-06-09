Отдых на Байкале подорожал на 15-20%

Летом 2023 года стоимость отдыха на Байкале увеличилась на 15-20%. «Самые популярные направления - порядка 20%. Сильно поднялись в цене питание, транспорт. Проживание тоже подорожало, но не в такой степени",– сказал зампредседателя Сибирской Байкальской ассоциации туризма Вадим Копылов (цитата по ТАСС).

Он также отметил, что по сравнению с зимним сезоном «цены выросли незначительно». Ранее агентство по туризму Иркутской области сообщало, что в зимний сезон Байкал посетили 330 тыс. человек из других регионов, в том числе 5 тыс. иностранцев. Инфляцию по сравнению с прошлым годом эксперты рынка оценивают в 20%. При этом в зимний сезон цена на туристические услуги выше, чем в майские праздники

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Анна Егорова