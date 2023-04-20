Сибирь не мается с туристами

Туроператоры Алтайского края ожидают в этом году роста турпотока на майские праздники. Планируется, что регион посетят около 80 тыс. человек — на 5% больше, чем в те же даты годом ранее. Спрос на авиабилеты в Барнаул, по данным агрегаторов, на майские праздники в этом году удвоился. В то же время в соседней Республике Алтай наблюдают снижение активности туристов по сравнению с прошлым годом, объясняя это отменой туристического кешбэка. Не ждут большого наплыва гостей и на Байкале — операторы полагают, что отдыхать на озере в мае будут в основном местные жители. Росстат вместе с тем сообщает о годовом росте цен на экскурсионные услуги в Сибири в среднем на 25%.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Планируется, что на майские выходные Алтайский край посетят около 80 тыс. человек — на 5% больше, чем в те же даты годом ранее

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Планируется, что на майские выходные Алтайский край посетят около 80 тыс. человек — на 5% больше, чем в те же даты годом ранее

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip отмечает в этом году рост популярности сибирских городов при бронировании авиабилетов на майские праздники. Спрос на полеты в Барнаул, по данным компании, вырос в два раза, в Иркутск — на 15%, в Горно-Алтайск — на 30%, а в Новокузнецк, из которого можно добраться до горнолыжного Шерегеша, — на 20%. Туристические направления Сибири, отмечают в OneTwoTrip, согласно статистике бронирований на период с 28 апреля по 14 мая, вошли в топ-50 популярных городов на майские праздники в России. На 20-м месте — Барнаул (1,2% от всех заказов по России), на 24-м — Иркутск (0,9%), сразу за ним — Горно-Алтайск (0,8%). Новокузнецк расположился на 41-й строчке с долей 0,2%. Средняя стоимость билетов в одну сторону на туристических направлениях Сибири в эти даты составила от 8 тыс. руб. (Новокузнецк) до 11 тыс. руб. (Горно-Алтайск).

Полеты на майские праздники в Барнаул, по информации сервиса для бронирования авиабилетов Aviasales, планируют чаще всего (в порядке убывания популярности) из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Сочи. В Иркутск в эти даты летят в основном из Москвы, Красноярска, Санкт-Петербурга, Казани и Читы. Новокузнецк популярен на майские праздники, в том числе у жителей Омска и Сочи.

Как сообщили „Ъ-Сибирь“ в управлении Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности, в 2022 году регион в период майских праздников (с 30 апреля по 10 мая) посетили 76 тыс. туристов и экскурсантов. Лидерами по этому показателю стали Алтайский район (41 тыс. человек) и город-курорт Белокуриха (15 тыс. человек). «В 2023 году прогнозируется рост показателя турпотока в период майских праздников. Ожидается, что с 29 апреля по 9 мая с целью туризма и отдыха по региону совершат поездки порядка 80 тыс. человек»,— прогнозируют в управлении.

Директор туристского информационного центра Алтайского края Александра Томашевич отмечает, что спрос на отдых на Алтае стабильно растет уже несколько лет. Это, по ее словам, связано со спросом на внутренний туризм и популяризацией отдыха в Алтайском крае на федеральном туристическом рынке. Из-за высокого спроса в пиковые даты существующие средства размещения быстро заполняются. Их количество растет, но этого объема, по словам госпожи Томашевич, недостаточно в высокий сезон — свободные места в гостиницах и на базах отдыха региона на майские праздники к середине апреля почти закончились. «Майские дни в этом году бронируются очень хорошо. Основные туристические локации по Чуйскому тракту и традиционная для этого времени года курортная зона „Бирюзовая Катунь“ заняты на 90%, а многие средства размещения заполнены уже на 100%»,— сказала она. Цены на проживание в туристических местах Алтайского края, по наблюдению госпожи Томашевич, за прошлый год выросли в диапазоне 5–20%. Причиной, по ее словам, стал рост затрат владельцев номерного фонда из-за общего роста цен, в частности, на продукты, бензин, коммунальные услуги и прочее.

По данным Росстата, экскурсионные услуги в Алтайском крае в марте 2023 года подорожали по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 22,5%. В Иркутской области рост цен на внутренний туризм за тот же период составил 29,7%, в Кузбассе — 28%, в Республике Алтай — 7,9%, в среднем по Сибири — 25%.

Президент Ассоциации туристических организаций Республики Алтай Татьяна Зяблицкая оценивает увеличение цен на туристические услуги на уровне 10–30%. Роста спроса, в отличие от коллег в соседних регионах, она в этом году не отмечает — доступные для бронирования места на майские праздники еще есть, раскупают их менее активно. Госпожа Зяблицкая связывает это с увеличением количества мест размещения и отсутствием туристического кешбэка. «В прошлом году он распространялся на майские праздники. Тогда был неожиданный ажиотаж, какого в предыдущие годы не было»,— пояснила она.

На Байкале майские праздники, по словам представителей туротрасли, считаются межсезоньем: февральская и мартовская активность туристов, приезжающих посмотреть на лед Байкала, позади, а до летнего сезона, начинающегося приблизительно в июле, — еще два месяца. В связи с этим резко падает количество предложений, связанных с дополнительным сервисом. «Участники отрасли, отработавшие высокий зимний сезон на Байкале, сейчас сами отдыхают, в том числе за пределами страны, дожидаясь начала летнего сезона. Свободные номера можно забронировать и сейчас, причем в любом ценовом диапазоне и на любой байкальской локации»,— рассказывает гид по Байкалу Татьяна Постникова. По ее словам, майские праздники на озере в плане туристической активности станут «сугубо региональной историей». Руководитель туроператора «Территория Байкал» Даниил Марышкин полагает, что загрузка средств размещения в эти майские праздники «будет неплохой», но в основном за счет жителей Иркутской области и Бурятии.

По информации агентства по туризму Иркутской области, в зимний сезон Байкал посетили 330 тыс. человек из других регионов, в том числе 5 тыс. иностранцев. Инфляцию по сравнению с прошлым годом эксперты рынка оценивают в 20%. При этом в зимний сезон цена на туристические услуги выше, чем в майские праздники

Дарья Решетникова, Влад Никифоров, Иркутск