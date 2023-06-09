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Коммерсантъ FM
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Роботакси «Яндекса» могут запустить в других районах Москвы через несколько месяцев

Тестирование роботакси «Яндекса» перед его запуском в других районах Москвы будет проходить в течение нескольких месяцев, заявил ТАСС руководитель сервиса Андрей Кармацкий. Такси пока работает только в Ясенево.

«В Ясенево мы будем тестировать сервис несколько месяцев для того, чтобы понять, как это работает и, соответственно, сделать определенные выводы»,— уточнил господин Кармацкий. Он добавил, что в самом Ясенево также планируют добавить еще несколько остановок.

«Яндекс» запустил роботакси в тестовом режиме 7 июня. Все автомобили управляются искусственным интеллектом. Поездка в таком такси стоит 100 руб., в тестировании могут участвовать пользователи от 18 лет. Выбор точки отправления и назначения ограничен — пока доступно 40 вариантов.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Роботакси начало движение».

Лаура Кеффер

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