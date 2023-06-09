Армянский поворот

Существует также смежный проект, который может стать частью МТК Север—Юг,— Зангезурский, или Сюникский, коридор, предполагающий восстановление железной дороги, соединяющей Нахичевань с остальным Азербайджаном через Сюникскую область Армении. Дорога существовала в советское время, потом часть полотна, в основном на территории Армении, была разобрана. После второй карабахской войны в 2020 году стороны договорились о восстановлении транспортного сообщения на этом участке. Азербайджан планирует завершить все работы по нему в 2024 году. На май, по заверению азербайджанских властей, построено 70% коридора. Иран, в свою очередь, с Нахичеванью связывает железная дорога Тебриз—Джульфа, по которой в советское время перевозилось порядка 4 млн тонн грузов. Некоторые собеседники “Ъ” полагают, что, если дорогу через Армению восстановят быстрее, чем будет построен участок Решт—Астара, сквозное железнодорожное сообщение России с южными портами Ирана возникнет таким путем. На связь Нахичевани с Ираном указывал в мае и глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, отмечая, что эта дорога могла бы стать ответвлением коридора Север—Юг.

В целом, по мнению участников рынка, опрошенных “Ъ”, железная дорога через Сюник скорее способствует, чем вредит развитию МТК Север—Юг, а если и создает угрозу какой-то транзитной артерии, то скорее Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ) из Китая в Европу. По нему грузы следуют через Казахстан по суше до портов Актау и Курык, затем через Каспийское море в Баку, а оттуда — в грузинские порты либо в Турцию. Основа ТМТМ — железная дорога Баку—Тбилиси—Карс. Однако дорога через Армению существенно короче, что делает ее предпочтительной для связи Турции с Каспийским бассейном, и может перетянуть грузы с грузинского участка.

Наталья Скорлыгина