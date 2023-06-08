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Бастрыкин запросил доклад о нарушении прав дольщиков краснодарского ЖК «Калина Парк»

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад по сообщению о нарушении прав участников долевого строительства ЖК «Калина Парк» в Краснодаре. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Фото: perfectstock.ru

Фото: perfectstock.ru

О нарушениях сообщил житель Краснодара. Он отметил, что с 2016 года ООО «СтройТрест» не достроило многоквартирник в ЖК. Возведение дома уже не ведется, а сам застройщик признан банкротом. При этом компенсации дольщикам выплачены не были. Они беспокоятся из-за того, что Фонд развития территорий уже долгое время не принимает решение о финансировании достройки дома. Дольщики обращались в различные инстанции, но не получили результата.

Глава СКР поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову представить доклад о причинах допущенной волокиты при проведении процессуальной проверки и дальнейших перспективах развития ситуации.

ЖК из шести литеров расположен в Прикубанском округе. Объект должны были сдать в 2018 году. Два литера застройщик построил своими силами. Возведение остальных домов планировалось за счет средств федерального Фонда защиты прав дольщиков.

Татьяна Ручкина

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