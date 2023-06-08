Бастрыкин изучит сведения о скальпеле, забытом в теле пациентки сочинской клиники

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе доследственной проверки по факту забытого врачом скальпеля в теле пациентки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Информация о произошедшем появилась в СМИ. Сообщается, что во время проведения операции в одной из сочинских больниц врач оставил в теле пациентки хирургический инструмент. Операция была проведена зимой, но скальпель нашли только через несколько месяцев на рентгеновских снимках. При этом, как считает женщина с онкологией, медперсонал несвоевременно диагностировал у нее заболевание.

В СУ СКР по Краснодарскому краю была организована процессуальная проверка.

Татьяна Ручкина

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