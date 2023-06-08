В Сочи следователи проверяют информацию о забытом в теле пациентки скальпеле

По указанию руководителя регионального СУ СКР Андрея Маслова организована доследственная проверка в одной из больниц города Сочи. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарского края.

Ранее в СМИ была опубликована информация, что во время проведения операции в одной из сочинских больниц, врач оставил в теле пациентки хирургический инструмент. Помимо этого, по мнению женщины, врачами лечебного учреждения у нее несвоевременно было диагностировано тяжелое заболевание.

По информации «Известий», врачи из отделения гнойной хирургии больницы в Сочи еще зимой провели операцию больной раком женщине. Скальпель обнаружился только спустя несколько месяцев на рентгеновских снимках.

Ход проверки контролирует глава регионального СУ СКР Андрей Маслов.

Олег Исаев

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