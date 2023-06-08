Украина попросила ЕК отменить разрешение «Росатому» на строительство второй очереди АЭС в Венгрии

Украина направила Еврокомиссии (ЕК) ноту с требованием пересмотреть разрешение «Росатому» продолжить строительство второй очереди АЭС «Пакш» в Венгрии. Об этом написал премьер Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

«Ожидаем, что предыдущее решение по реализации "Росатомом" проекта строительства ядерных реакторов в Венгрии будет пересмотрено»,— сказано в сообщении господина Шмыгаля.

По его мнению, участие «Росатома» в подобном проекте невозможно после уничтожения Каховской ГЭС. Господин Шмыгаль также заявил, что санкции против России также нужно усилить, в том числе в сфере ядерной энергетики.

АЭС «Пакш» — единственная действующая атомная электростанция в Венгрии. Первую очередь АЭС построили еще 1970-х годах при помощи СССР. В 2014 году Россия и Венгрия подписали соглашение о строительстве второй очереди «Пакш» — двух энергоблоков. Строительство котлована под блок началось в сентябре 2022 года.

В апреле 2023-го ЕК одобрила внесение поправок в соглашение о строительстве энергоблоков. Документ позволяет российской госкорпорации в виде исключения вести работы по строительству атомной электростанции на территории Венгрии. В МИД Венгрии поясняли, что необходимость дополнительного согласования участия «Росатома» в проекте по строительству в Венгрии АЭС «Пакш-2» возникла из-за того, что первоначально соглашения с российской госкорпорацией заключались в 2014 году и с тех пор произошли «жизненные и технологические перемены».

Олеся Павленко