Следствие проверит бездействие полицейского при избиении задержанного

Юристы Команды против пыток просят Следственный комитет проверить действия полицейского Ильи Соколова на предмет злоупотребления полномочиями (ч. 1. ст. 285 УК РФ). Правозащитники заявили, что сотрудник выксунского МВД наблюдал, как его коллега бил шокером местного жителя Александра Шарфутова, но ничего не предпринял.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Нетрезвого господина Шарфутова задержали в октябре 2022 года и доставили в отдел полиции. Мужчину поместили в камеру, он замерз и стал стучать ногами в дверь, чтобы попросить одеяло. Однако, по его словам, полицейские лишь сильнее включили вытяжку, а когда задержанный вновь стал стучаться, дежурный стал бить его электрошокером. Инцидент попал на камеры наблюдения, лейтенанта уволили из полиции.

Полицейский Илья Соколов видел происходящее, но не вмешался и ничего не доложил руководству, отметили правозащитники. Позднее его привлекли к дисциплинарной ответственности, однако тот заявил, что не изучал закон «О полиции» и не знал, как реагировать. Юристы Команды против пыток полагают, что полицейский должен понести более серьезное наказание.

Владимир Зубарев