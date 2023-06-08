«Прямая линия — не книга жалоб»

В Кремле заявили, что прямая линия с президентом точно состоится, однако сроки ее проведения назовут позже. Ранее “Ъ” со ссылкой на источники сообщил, что общение Владимира Путина с народом пройдет в этом году, но, скорее всего, в ноябре-декабре. Изначально мероприятие намечалось на июнь. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает информацию источников близкой к истине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Судя по всему, прямая линия с президентом России переносится с июня на конец года. Информация неофициальная, однако в данном случае можно смело утверждать, что решение принято. Насколько оно окончательное, это, конечно, тоже вопрос. Мы же видим, что происходит вокруг, всякое возможно. Видимо, именно такой сигнал до нас и доносят, мол, предварительно так, а там посмотрим.

Можно предположить, что наверху есть надежда или даже уверенность в том, что к осени-зиме ситуация в той или иной степени стабилизируется. Хотя, кажется, вопрос этот спорный. Есть еще один важный аспект: в декабре по закону должны назначить президентские выборы, которые пройдут в марте.

То есть можно предположить, что это будет не простая, а масштабная прямая линия, на которой действующий глава государства объявит об очередном выдвижении. Если кто-то спросит, возможны ли иные варианты относительно главной кандидатуры, ответ здесь однозначный: конечно, и такой сценарий может иметь место, но это очень маловероятно. Да и вряд ли такой вопрос у кого-то возникнет.

Иными словами, это будет объявление о важном событии и сразу же общение с электоратом — демонстрация достижений и, наверное, рассказ о перспективах, о том, что нас ждет в обозримом будущем.

Владимиру Путину, в свою очередь, скорее всего, будет интересно услышать наказы избирателей прямо, так сказать, из первых уст.

И вот в связи с этим одна из последних обсуждаемых новостей: жительницу удмуртского Воткинска оштрафовали за то, что записала обращение к президенту. Вместе с другими гражданами она пожаловалась, что не могут местные начальники аж 35 лет починить водопровод. Чиновники назвали это несогласованным митингом и наказали организаторшу — пришлось заплатить 10 тыс. руб. Конечно, заметили, кто надо вмешался — исправили, извинились.

Однако подобные истории не редкость. И даже бывало, что на прямой линии несчастные жители жаловались, а потом с ними местные власти, скажем так, не очень хорошо обходились. Правильно, Москва далеко, сами понимаете. В целом речь об этом идет давно, но воз и ныне там. Прямая линия — это ведь не книга жалоб. Не обязан президент водопровод чинить в Воткинске.

Кроме того, сейчас такой момент в жизни страны, что граждане должны спасибо власти говорить — желательно в массовом порядке, патриотические чувства проявлять, демонстрировать сплоченность. А они все со своим водопроводом. Из года в год одно и то же. Так что да, есть над чем поработать, и что-то, конечно, надо донастроить в системе, чтобы все шероховатости убрать и нормально идти к намеченной цели.

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