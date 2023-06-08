Нововоронежская АЭС наращивает работу с региональными промышленниками по импортозамещению

7 июня 2023 года на площадке Нововоронежской АЭС состоялся семинар-совещание по вопросам импортозамещения с участием лидеров региональной промышленности и правительства Воронежской области.

Фото: Ольга Мартынова, пресс-служба НВ АЭС

Цель семинара – привлечь региональные предприятия к долгосрочному сотрудничеству с Нововоронежской АЭС и с АО «Концерн Росэнергоатом» для обеспечения поставок необходимого оборудования и запчастей, ранее закупаемых у иностранных производителей.

На мероприятии присутствовали представители областной власти, Концерна «Росэнергоатом», крупнейших промышленных организаций региона и атомной отрасли, головных конструкторских организаций, испытательных центров, сертификационных органов.

«Многие поставщики сейчас не решаются выходить на наш рынок, поскольку не до конца осознают, какие требования по качеству необходимо будет выполнить, какие расходы это повлечет и насколько доходной будет данная деятельность в ближайшей перспективе. Мы рассказали об особенностях наших закупочных процедур, постарались дать подробную и прозрачную пошаговую инструкцию. Наши крупные отраслевые партнеры сейчас перегружены и нуждаются в поддержке субпоставщиков. Я думаю, что формат мероприятия поможет установить контакт между всеми участниками процесса», – прокомментировал заместитель директора по закупкам и материально-техническому обеспечению Нововоронежской АЭС Вячеслав Шваров.

Нововоронежская АЭС подготовила подробную презентацию, в которой отразила свои потребности по импортозамещению в конкретных единицах и их денежном эквиваленте, динамику перехода от импорта оборудования к его замене продукцией отечественного производства за 2019-2022 гг. Были подробно освещены особенности закупочно-договорной деятельности на Нововоронежской АЭС в современных условиях и требования по качеству, которым должно соответствовать поставляемое оборудование.

Фото: Ольга Мартынова, пресс-служба НВ АЭС

«Высокие требования, предъявляемые в атомной отрасли к качеству продукции, не являются барьером для сотрудничества Нововоронежской АЭС и региональных промышленников. У наших предприятий есть большой опыт работы в жестких условиях, многие из них сотрудничают с нефтегазовыми компаниями. Также есть действующие поставщики для атомной отрасли. Одна из целей сегодняшнего мероприятия – дать понять всем участникам, что эти требования вполне выполнимы», – сказал заместитель председателя правительства Воронежской области Артем Верховцев.

Участники совещания обсудили возможное сотрудничество региональных предприятий и атомной станции, обозначив темы для дальнейшей проработки. По итогам совещания будет составлен протокол, где отразят основные вопросы и предложения, озвученные в ходе мероприятия.

«Мы выступили инициаторами этого совещания. Безусловно, для нас важно, чтобы местные производители могли участвовать в тендерах на поставки оборудования, запчастей, комплектующих для атомной станции. Это даст нам возможность управлять сложившейся ситуацией. Долгосрочное сотрудничество с промышленниками региона приведет к росту эффективности и безопасности работы Нововоронежской АЭС и экономики Воронежской области в целом», – подчеркнул директор НВ АЭС Владимир Поваров.

После официальной части участники посетили энергоблоки Нововоронежской АЭС и музейно-выставочную экспозицию предприятия.

Переход на отечественное оборудование набирает обороты, российские предприятия активно включились в общую работу по оперативному и качественному замещению иностранной продукции, а также созданию собственных разработок и новых производственных площадок по выпуску продукции приоритетного значения. Правительство отмечает, что цель такой политики - не полный отказ от импорта, а устранение критической зависимости от зарубежных технологий. Госкорпорация «Росатом» и ее предприятия принимают активное участие в этой работе.