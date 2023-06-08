В Краснодаре в День России пройдет более 20 масштабных мероприятий

12 июня, в День России в Краснодаре пройдет более 20 масштабных мероприятий. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Начнется праздник на Главной городской площади Краснодара в 7 часов. Жители города под наставничеством краснодарских флористов создадут карту России из 30 тысяч роз.

В 10 часов на Главной городской площади столицы Кубани пройдет торжественное поднятие государственного флага. Там же пронесут знамя «Зa наших», а русский вокально-хореографический ансамбль «Родник» КМТО «Премьера» исполнит гимн России.

В 11 часов в Чистяковской Роще начнется фестиваль. В рамках него запланированы 12 спортивно-познавательных станций, популяризирующих игры и традиции разных народов, и игровые локации от молодежных организаций города. В конце мероприятия выступят национальные творческие коллективы. В 19 часов в Чистяковской Роще под открытым небом пройдет кинопоказ документальной картины «Крылья», посвященный Герою России, генерал-майору, летчику-снайперу Канамату Боташеву, погибшему в небе над Попасной (ЛНР) 22 мая 2022 года.

В 11 часов на малой танцевальной площадке парка «Городской Сад» начнется фестиваль народной песни «Цвети и пой, кубанская столица!». В 18 часов в сквере «Сердце Губернского» пройдет гала-концерт городского этапа фестиваля патриотической песни «Пою мое Отечество». Там же пройдет выставка макетов современного вооружения, акция по развертыванию государственного флага и плац-парад от воспитанников Почетного караула.

В 12 часов стартует автопробег «Zа наших Vсегда и VеZде». Сбор участников начнется в 12 часов на парковке у ТРК «OZ Молл». Автоколонна с элементами государственной и патриотической символики поедет в 14 часов в сторону полигона Молькино.

Завершится празднование световой анимацией «Страна детства» на колесе обозрения в парке «Городской Сад». Ее можно будет увидеть до конца июня с 20:30 до 23 часов. Световая анимация сопровождается произведением Вениамина Баснера «С чего начинается Родина», ее воспроизводят каждые полчаса с 20:30 до 21:30.

Уже с 9 июня в Краснодаре запланировано множество спортивных событий в честь Дня России. Среди них разминка для жителей от двукратного чемпиона мира по боксу Муслима Гаджимагомедова и чемпионки мира среди женщин по боксу Анастасии Демурчян. Она пройдет 10 июня в 9 часов на Пушкинской площади. 10 июня в 10 часов в Чистяковской Роще и парке «Солнечный Остров» также пройдут мастер-классы по боксу от призеров олимпийских игр и чемпионов мира.

Кроме того, Краснодар принимает участие в онлайн-акциях #Россия_великая_наша_страна и #ОкнаРоссии2023. Для участия в первой нужно записать на видео рассказ до 1,5 минут о любви к стране и опубликовать его в соцсетях с хештегами #Россия_великая_наша_страна, #Мол_ЦНК, #АНР_Кубань. Для участия во второй нужно оформить окна квартиры, организации или учреждения декоративными элементами, рисунками или надписями, посвященными Дню России.

Татьяна Ручкина

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