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МИД Украины назвал помощь Турции в расследовании разрушения Каховской ГЭС «игрой в поддавки с русскими»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что предложение Турции организовать международное расследование разрушения Каховской ГЭС — это «игра в поддавки с русскими». Он назвал это предложение Турции «постоянной игрой в квазисправедливость».

Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба

Фото: Alina Smutko, Reuters

Дмитрий Кулеба

Фото: Alina Smutko, Reuters

«Они просто уже достали своей постоянной игрой в квазисправедливость... Абсолютно понятно, кто есть кто. Отдыхайте, уважаемые.. У нас уже был этот опыт. Это все игра в поддавки с русскими»,— сказал господин Кулеба в эфире программы «Завтрак с 1+1» (видео приводит издание «Страна»).

Дмитрий Кулеба предложил вместо проведения расследования разрушения Каховской ГЭС приехать в Киев, переночевать в подвалах, а потом сосчитать, сколько дронов Shahed прилетело за ночь в столицу Украины.

Вчера, 8 июня, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган созвонился с президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Президент Турции предложил создать международную комиссию для расследования разрушения Каховской ГЭС, в которую бы вошли представители Украины, России, ООН, Турции и других стран.

При этом Дмитрий Кулеба договорился с координатором гуманитарной помощи ООН на Украине Дениз Браун об увеличении объемов гуманитарной помощи пострадавшим от наводнения в результате разрушения Каховской ГЭС. Стороны договорились, что подразделения ООН отправятся в зоны затопления на контролируемые Россией территории с украинских территорий, как только Россия предоставит гарантии безопасности.

Часть плотины и здания Каховской ГЭС были разрушены рано утром 6 июня. Вода из Каховского водохранилища затопила прилежащие города и села. Под водой оказались Новая Каховка, Алешки, Голая Пристань. В зоне отопления проживали как минимум 40 тыс. человек. Россия и Украина обвиняют друг друга в подрыве плотины Каховской ГЭС.

Подробнее о том, что происходит в регионе после разрушения Каховской ГЭС,— в материале «Херсонская область продолжает эвакуацию».

Анастасия Ларина

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