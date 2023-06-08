«Россети» повысили надежность энергоснабжения Березниковского узла в Пермском крае

Филиал ПАО «Россети» – МЭС Урала установил современные вводы (3 шт) на автотрансформаторе подстанции 220 кВ «Калийная» в крупнейшем промышленном центре Пермского края - городе Березники. Это повысило надежность электроснабжения потребителей Березниковского энергоузла с населением более 150 тысяч человек.



Фото: предоставлено ПАО «Россети»

Высоковольтные вводы являются неотъемлемой частью силового и коммутационного оборудования. Они предназначены для подключения силовых трансформаторов, шунтирующих реакторов, баковых выключателей к шинам подстанций и линиям электропередачи. От технического состояния вводов напрямую зависит работоспособность основного оборудования подстанций и стабильное обеспечение потребителей качественной электроэнергией.

Перед началом работ по замене высоковольтных вводов из бака автотрансформатора было слито масло. После замены дефектных вводов на новые, трансформатор был заполнен дегазированным маслом, после чего проведен комплекс высоковольтных испытаний, в том числе анализ трансформаторного масла.

При замене использовались высоковольтные вводы российского производства, которые не требуют частого технического обслуживания, обладают высокими эксплуатационными характеристиками. Срок их службы составляет не менее 30 лет.

Общий объем инвестиций, направленных на повышение надежности магистрального комплекса Пермского края в 2023 году, составляет более 100 млн руб., а на техническое обслуживание и ремонты – более 260 млн руб. Энергетики запланировали целый ряд мероприятий, среди которых особое внимание уделяется энергообъектам, обеспечивающим надежное электроснабжение крупнейших предприятий химической промышленности, которыми славится этот регион. Так на подстанции 220 кВ «Бумажная» в Соликамске в рамках реконструкции будут заменены воздушные выключателей 110 и 220 кВ, шкафы автоматики управления выключателями и противоаварийной автоматики ограничения перегрузки оборудования. Такие же шкафы будут установлены еще на одной подстанции 220 кВ «Титан». Кроме того, надежность энергоснабжения будет повышена по двум линиям электропередачи, которые обеспечивают электроэнергией несколько районов Перми и крупный нефтеперерабатывающий завод.