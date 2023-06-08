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Роскомнадзор заблокировал сайт «20 идей по развитию России»

Роскомнадзор заблокировал сайт «20 идей по развитию России» предпринимателя Дмитрия Давыдова (признан иностранным агентом), а также сайты «Академия» и «Бульвар Гордона» украинского журналиста Дмитрия Гордона (признан иностранным агентом). Из реестра следует, что решение принято по представлению Минюста.

Согласно реестру РКН, решение о блокировке сайта «20 идей по развитию России» приняли 15 мая, в реестр его внесли 24 мая. Сайты Дмитрия Гордона решили заблокировать 30 мая, в реестр были внесены 5 июня.

Минюст внес Дмитрия Гордона в реестр иностранных агентов 2 сентября 2022 года, а Дмитрия Давыдова — 16 декабря. Основания для блокировки их ресурсов неизвестны. Согласно ст. 15.9 ФЗ «Об информации», Роскомнадзор ограничивает доступ к информационному ресурсу в случае вступления в силу постановления по делу об административном правонарушении деятельности иностранного агента. О соответствующем административном нарушении Дмитрия Гордона и Дмитрия Давыдова неизвестно.

По информации СМИ, Дмитрий Давыдов — казахстанский бизнесмен и совладелец букмекерской компании «Олимп». 26 декабря 2022 года стало известно, что человека с таким же именем, уроженца Казахстана, МВД объявило в федеральный розыск. Как «Ъ» сообщал, Дмитрия Давыдова разыскивают власти Казахстана.

Лусине Баласян

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