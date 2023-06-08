Глава Малышевского городского округа Мария Рубцова опровергла информацию о массовом сокращении сотрудников «Мариинского прииска»

Изумрудно-бериллиевое производство «Мариинский прииск» (находится под управлением ООО «РТ-Капитал» госкорпорации «Ростех») в поселке Малышева (Свердловская область) не объявляла о массовом сокращении сотрудников, сообщила глава Малышевского городского округа Мария Рубцова. Вопрос устройства сотрудников прииска находится на контроле департамента труда и занятости населения региона.

По словам Марии Рубцовой, Малешевский городской округ совместно с департаментом труда региона сконцентрированы на усилия на проектах трудоустройства работников «Мариинского прииска». Среди потенциальных работодателей — Малышевское рудоуправление, УРАЛ-АТИ, компания «Билдинг-Сервис». «Учитывая дефицит кадров в промышленной отрасли Сверловкой области, который наблюдается сейчас, уверена, что без работы люди не останутся»,— передает «Ъ-Урал» региональный департамент информационной политики региона слова госпожи Рубцовой.

Как сообщил директор департамента по труду и занятости населения области Дмитрий Антонов, в ближайшее время он встретится с сотрудниками «Мариинского прииска». «Уже проведены предварительные переговоры с рядом потенциальных работодателей, в том числе крупнейшими холдингами»,— отметил господин Антонов. По его словам, кадровый дефицит промышленного комплекса области составляет порядка 6,5 тыс. человек.

Напомним, 80 шахтеров «Мариинского прииска» отказались подниматься на поверхность из-за слухов о закрытии предприятия.

Как рассказали E1.RU сотрудники «Мариинского прииска», на днях руководство провело с ними собрание и сообщило о планах поэтапно остановить подземную добычу руды, законсервировать шахту и сократить работников. При этом предприятие продолжит функционировать, перейдя на открытую отработку.

«В настоящий момент дочернее общество госкорпорации «Ростех» ООО «РТ-Капитал» в одностороннем порядке приняло решение о закрытии шахты и прекращений работ по бериллиевой программе и увольнении персонала»,— сообщили «Ъ-Урал» сотрудники компании.

«На "Мариинском прииске", совместно с Минпромторгом и региональными властями, реализуются мероприятия по сокращению чистого убытка и повышению финансовой устойчивости предприятия. В соответствии с планами предприятие перейдет на менее затратные и более современные способы добычи и переработки сырья»,— сообщили «Ъ-Урал» в департаменте информационной политики региона.

«Мариинский прииск» возник на базе изумрудно-бериллиевого месторождения, открытого в начале XIX века. Главными компонентами месторождения являются изумруд и оксид бериллия, попутными - хризоберилл, фенакит, александрит, флогопит, литий, рубидий, цезий. В 2017 году по поручению президента Владимира Путина предприятие было реорганизовано. И в феврале 2018 года на карте России появилось АО «Мариинский прииск».

Полина Хабарова

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