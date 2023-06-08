В Свердловской области 80 шахтеров «Мариинского прииска» отказались подниматься на поверхность

В поселке Малышева (Свердловская область) 80 шахтеров «Мариинского прииска» (находится под управлением ООО «РТ-Капитал» госкорпорации «Ростех») отказались подниматься на поверхность из-за слухов о закрытии предприятия, сообщил Telegram-канал «Не для протокола», который считают близким к администрации губернатора региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран "Мариинский прииск"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ "Мариинский прииск"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По данным Telegram-канала, «Ростех» опроверг информацию о консервации шахты и массовом сокращении работников. «По поручению губернатора Евгения Куйвашева, в поселок выехал глава департамента по труду и занятости Дмитрий Антонов»,— сказано в сообщении.

«Ъ-Урал» не удалось оперативно подтвердить информацию у представителей регионального правительства. Сотрудники «Мариинского прииска» отказались комментировать ситуацию.

Полина Хабарова

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