В Свердловской области 80 шахтеров «Мариинского прииска» отказались подниматься на поверхность

В поселке Малышева (Свердловская область) 80 шахтеров «Мариинского прииска» (находится под управлением ООО «РТ-Капитал» госкорпорации «Ростех») отказались подниматься на поверхность из-за слухов о закрытии предприятия, сообщил Telegram-канал «Не для протокола», который считают близким к администрации губернатора региона.
"Мариинский прииск"
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
По данным Telegram-канала, «Ростех» опроверг информацию о консервации шахты и массовом сокращении работников. «По поручению губернатора Евгения Куйвашева, в поселок выехал глава департамента по труду и занятости Дмитрий Антонов»,— сказано в сообщении.
«Ъ-Урал» не удалось оперативно подтвердить информацию у представителей регионального правительства. Сотрудники «Мариинского прииска» отказались комментировать ситуацию.