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Коммерсантъ FM
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ЕК признала закон о российском влиянии в Польше антидемократическим

Еврокомиссия признала, что новый закон Польши о борьбе с российским влиянием противоречит принципам демократии, а также нарушает принципы недопущения обратной силы, правовой определенности и обязательности для сторон решения суда. В связи с этим ЕК запустила процедуру о нарушении законодательства ЕС. Об этом сказано в коммюнике ЕК.

«Это решение последовало за тщательной оценкой (Европейской) комиссией нового польского закона о государственной комиссии по изучению влияния России на внутреннюю безопасность Польши в период с 2007 по 2022 год, который действует с 31 мая 2023 года»,— сказано в документе.

Кроме нарушений принципов демократии и правовой определенности закон также затрагивает право на эффективную судебную защиту, защиту профессиональной тайны, нарушение требования законодательства ЕС о защите данных и создают риск повторного наказания за одно и то же. В ЕК также сочли, что закон дает очень широкое и неконкретизированное определение «российского влияния».

«Расследования и публичные слушания могут нанести серьезный ущерб репутации кандидатов на выборах, а заключение, что лицо действовало под влиянием России, может ограничить эффективность политических прав людей, избранных на демократических выборах»,— говорится в коммюнике.

ЕК также направила Польше уведомление о проверке. У правительства страны есть 21 день для ответа на письмо. ЕК может направить мотивированное заключение в качестве следующего шага в процедуре, если претензии ЕК не рассмотрят.

В мае парламент Польши принял закон о борьбе с российским влиянием. Согласно закону, в стране создадут госкомиссию с полномочиями прокуратуры и суда для расследования подобных случаев. Орган будет изучать период с 2007 по 2022 год и сможет запрещать чиновникам, уличенным в неподобающих действиях под влиянием России, работать в органах госбезопасности или на ответственных должностях в течение десяти лет. В оппозиции считают, что закон направлен против нее.

Олеся Павленко

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