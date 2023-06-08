В Петербурге завершили расследование хищения при строительстве «Газпром Арены» на 30 млн рублей

В главном следственном управлении ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области завершено расследование уголовных дел о хищении более 30 млн рублей при строительстве «Газпром Арены».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ

Как сообщили в полицейском главке 8 июня, обвиняемыми по уголовным делам проходят пятерых участников организованной группы, включая бывших менеджеров ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

По данным следствия, в период с июля 2016 по июнь 2019 года одним из государственных учреждений города был заключен госконтракт с Водоканалом на выполнение работ по завершению строительства стадиона на Крестовском острове. Представитель предприятия, являясь главным руководителем проекта, создал коммерческую фирму, куда устроил гендиректором своего знакомого. В нарушение закона без проведения конкурса унитарным предприятием и этой структурой был заключен контракт на поставку оборудования, в котором изначально была завышена его стоимость на сумму свыше 24 млн рублей. Реальной же поставкой занималась другая аффилированная компания, возглавляемая еще одним коммерсантом.

Согласно условиям договора, сумму оплаты указали в размере более 291 млн рублей при фактической стоимости приобретаемого оборудования в 267 млн руб. Предоставив подложные документы заказчик, по версии следствия, перевел деньги на расчетные счета Водоканала, откуда они отправились на счета подконтрольной организации.

По идентичной схеме чуть позже, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» заключил контракт с подконтрольной фирмой на поставку оборудования, изготовителем которого якобы являлось государство, расположенное в Центральной Европе. На самом же деле аффилированная компания поставила китайское оборудование, не соответствующее проектной и исполнительной документации. На него были установлены поддельные шильды. Для приема предоставленных подложных документов относительно свойств и качества товара фигуранты подключили руководителя технического надзора.

В результате госучреждением по договору поставки было оплачено 6 млн рублей, хотя его реальная стоимость составляла менее 1 млн. Похищенные средства также направили на счета подконтрольной организации.

Общий ущерб, нанесенный бюджету Петербурга в результате этих махинаций, по версии следствия, в итоге составил свыше 30 млн руб.

В мае 2021 года сотрудниками отдела экономических преступлений совместно с УФСБ были задержаны: 55-летний главный руководитель проекта, 39-летняя инженер, 33-летний бывший директор по реализации контрактов Водоканала и двое руководителей коммерческих организаций 38 и 39 лет. У фигурантов прошли обыски, в ходе которых были изъяты два автомобиля и мотоцикл BMW, Infiniti, внедорожник Toyota Land Cruiser, денежные средства на полмиллиона рублей, около 32 тысяч долларов, свыше 27 тысяч евро, компьютерная техника и так далее. Имущество коммерческой фирмы арестовано на общую сумму около 15 млн рублей.

Уголовные дела, возбужденные по ст. 159 УК РФ (мошенничество), с обвинительными заключениями направлены в прокуратуру.

В августе 2022 года «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге огласили приговор по делу об особо крупном мошенничестве при строительстве стадиона «Газпром Арена» на 179 млн рублей при поставке систем видеонаблюдения. Ранее, в мае 2021-го, по делу о хищениях при строительстве «Газпром Арены» был приговорен к 5,5 годам колонии строгого режима бывший вице-губернатор Петербурга Марат Оганесян.

Подробнее о новых уголовных делах вокруг «Газпром Арены», включая имена фигурантов и прочие нюансы расследования, читайте в завтрашнем номере «Ъ-СПб».

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