Автовокзал на проспекте Шолохова в Ростове будет закрыт

Старый пригородный автовокзал на пр. Шолохова в Ростове-на-Дону будет закрыт после завершения строительства центрального автовокзала на территории старого аэропорта. Об этом сообщила руководитель проекта Алёна Беликова. Информация опубликована на сайте правительства Ростовской области.

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Новый автовокзал «Центральный» начали строить в апреле текущего года. Планируется, что он будет обслуживать не менее 150 маршрутов – от международных, межрегиональных до межмуниципальных и внутригородских.

«Мы хотим сделать комфортный и технологичный автовокзал, один из лучших в стране. Планируем организовать многофункциональное общественное пространство, где кроме торговых точек разместятся, например, МФЦ, детский центр, книжная зона и площадки для проведения деловых, выставочных и культурных мероприятий»,— цитирует пресс-служба правительства руководителя проекта Алёну Беликову.

Расположенный неподалеку пригородный автовокзал утратит свое прежнее значение и будет закрыт. Главный автовокзал на пр. Сиверса продолжит работу.

Анастасия Назарова