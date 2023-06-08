Путин поддержал планы губернатора Орловской области Клычкова идти на новый срок

Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Орловской области Андреем Клычковым. Президент одобрил его намерение идти на новый губернаторский срок. Губернатор, в свою очередь, сообщил, что жители его региона собрали на нужды участников военной операции миллиард рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин (слева) и Андрей Клычков во время встречи

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин (слева) и Андрей Клычков во время встречи

Фото: пресс-служба президента РФ

На встрече с президентом Андрей Клычков попросил поддержать его на предстоящих выборах. «Со своей стороны, конечно, сделаю все, чтобы поддержать вас»,— пообещал Владимир Путин (цитата по сайту Кремля). Он также поделился своей оценки работы губернатора. «У вас вполне удовлетворительные показатели в работе, все стабильно, надежно развивается»,— сказал президент.

Владимир Путин указал на проблемы региона. «Вопрос, на который следует особое внимание обратить,— это медицина. В плане у вас завершение строительства многопрофильного медицинского центра, но и имеющиеся объекты требуют особого внимания, требуют ремонта, в том числе капитальных ремонтов»,— отметил президент.

Губернатор Орловской области сообщил, что он сам «проехал все наши новые территории, их посетил» и в ближайшее время планирует опять туда ехать. «Мы собрали вместе с жителями, вместе с бизнесом нашего небольшого региона более 1 млрд руб., тысячи тонн гуманитарных грузов»,— отметил Клычков. По его словам, в зону боевых действий с марта 2022 года еженедельно отправляется два-три гуманитарных конвоя. «Мы не везем только орловчанам, мы везем всем, кто там находится в подразделении»,— добавил губернатор.

Андрей Клычков окончил Калининградский юридический институт МВД, два года работал в уголовном розыске. После этого вступил в КПРФ. Был помощником депутата Госдумы от КПРФ Анатолия Локотя. В 2009 году был избран в Мосгордуму от КПРФ. В 2017-м президент своим указом назначил его временно исполняющим обязанности губернатора Орловской области. В результате губернаторских выборов 2018 года получил 83% голосов и стал главой региона.

Анастасия Ларина