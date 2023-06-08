В Самаре двух высокопоставленных силовиков уволят из-за скандала с контрафактом

Замглавы ГУ МВД РФ по Самарской области генерал-майор внутренней службы Юрий Сафронов, который курирует тыловые подразделения региональной полиции будет уволен. Эта же мера коснется начальника ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения» регионального главка полковника внутренней службы Александра Ремнева. Соответствующее решение принято министром внутренних дел России генералом полиции РФ Владимиром Колокольцевым. Информацию разместило МВД РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Полицейскими установлен факт хищения спиртосодержащей жидкости со склада ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области". Данная партия хранилась на складе с 2012 года, после того как была изъята в ходе проверочных мероприятий»,— говорится в сообщении.

В связи с указанными хищениями задержаны двое жителей Самары и сержант полиции, который охранял склад и помог подозреваемым пройти на территорию объекта. Устанавливаются сообщники предполагаемых преступников.

Преступление было раскрыто в рамках расследования дела о массовом отравлении сидром, который производился в Самаре и поставлялся в регионы России. Зафиксирован ряд летальных исходов после употребления жидкости в ряде субъектов РФ, в том числе, в Самарской и Ульяновской областях.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Самарский продукт травит Россию».

Георгий Портнов