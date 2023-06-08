В Самаре двух высокопоставленных силовиков уволят из-за скандала с контрафактом

Замглавы ГУ МВД РФ по Самарской области генерал-майор внутренней службы Юрий Сафронов, который курирует тыловые подразделения региональной полиции будет уволен. Эта же мера коснется начальника ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения» регионального главка полковника внутренней службы Александра Ремнева. Соответствующее решение принято министром внутренних дел России генералом полиции РФ Владимиром Колокольцевым. Информацию разместило МВД РФ.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Полицейскими установлен факт хищения спиртосодержащей жидкости со склада ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области". Данная партия хранилась на складе с 2012 года, после того как была изъята в ходе проверочных мероприятий»,— говорится в сообщении.
В связи с указанными хищениями задержаны двое жителей Самары и сержант полиции, который охранял склад и помог подозреваемым пройти на территорию объекта. Устанавливаются сообщники предполагаемых преступников.
Преступление было раскрыто в рамках расследования дела о массовом отравлении сидром, который производился в Самаре и поставлялся в регионы России. Зафиксирован ряд летальных исходов после употребления жидкости в ряде субъектов РФ, в том числе, в Самарской и Ульяновской областях.
Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Самарский продукт травит Россию».