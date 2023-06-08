Расхитителей электросетевого имущества в Тюменской области привлекут к ответственности

Четверть миллиона рублей убытков компании «Россети Тюмень» причинили хищения электрооборудования в Тюменской области в 2022 году. Добычей злоумышленников стали электрические провода и элементы ЛЭП.



«Россети Тюмень» проводят непрерывную работу по выявлению и пресечению хищений. В том числе осуществляется ежедневный мониторинг сигналов автоматизированных систем учета, а также регулярные обследования трансформаторных подстанций и ЛЭП. Информация о всех выявленных фактах правонарушений направляется в правоохранительные органы, по ним возбуждены уголовные дела.

Энергетики напоминают, что любые вмешательства в работу электрооборудования под высоким напряжением опасны для жизни и здоровья. Часто они становятся причиной сбоев в энергоснабжении потребителей, в том числе социально значимых объектов: детских садов, школ и больниц.

Сообщить о случаях воровства электроэнергии или незаконного подключения к электросетям можно по круглосуточному номеру единого контактного центра 8-800-220-0-220 (анонимность гарантируется). Сообщить о фактах коррупции среди работников можно по телефону доверия 8-800-200-55-03, через форму обратной связи на сайте и по электронной почте info@te.ru.