Путин подписал открытку для участников военной операции

Президент России Владимир Путин подписал открытку, которую отправят военнослужащим в зону военной операции. Об этом его в ходе встречи попросил губернатор Орловской области Андрей Клычков. Глава региона пообещал лично доставить открытку участникам СВО.

«Здесь у меня есть просьба. Может быть, она покажется немножко наивной. Мы возим ребятам письма детей, взрослых, ветеранов. Если Вы буквально пару слов напишете ребятам, я обязуюсь передать им лично. Для них это будет большим подарком. Я думаю, это будет хорошим подспорьем»,— сказал Андрей Клычков (цитата по сайту Кремля). «С удовольствием»,— ответил президент.

На одной из трех предложенных открыток Владимир Путин предположительно написал «Ждем с победой!» и поставил свою подпись. «Привет им передавайте всем»,— сказал в завершение встречи президент.

25 ноября 2022 года Владимир Путин встретился с матерями 17 участников военной операции на Украине. Тогда он рассказал, что лично связывается по телефону с некоторыми военнослужащими и многие удивляют его «своим настроением и отношением к делу». 6 июня военнослужащий Юрий Желанов сообщил телеканалу «Звезда», что, когда он находился в госпитале в Донецке, ему позвонил Владимир Путин. По словам военнослужащего, президент похвалил его и пообещал представить к высшей награде.

Подробнее о том, как Владимир Путин встретился с матерями участников военной операции,— в публикации «Ъ» «Родину мать зовет».

Милена Костерева