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Коммерсантъ FM
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Пожароопасная ситуация в Канаде

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Канаду ждет худший пожароопасный сезон за последние годы. На начало июня площадь лесов, уничтоженная огнем, уже превысила 3,5 млн га. Это более чем в два раза превышает показатели за весь прошлый год. Очаги пожаров зафиксированы практически во всех провинциях и территориях страны, кроме самых северных. По прогнозу синоптиков неблагоприятные метеоусловия сохранятся до конца лета.

Дымом от пожаров заволокло небо в Оттаве, Торонто и Монреале, а также в городах на северо-востоке США. Нью-Йорк из-за смога занял первое место в рейтинге городов с самым грязным воздухом в мире.

Фотогалерея

Смог от лесных пожаров в Канаде и США

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Нью-Йорк, США. Статуя Свободы в смоге от лесных пожаров в Канаде

Нью-Йорк, США. Статуя Свободы в смоге от лесных пожаров в Канаде

Фото: Reuters / Amr Alfiky

Нью-Йорк, США. Посетитель смотровой площадки в Квинсе

Нью-Йорк, США. Посетитель смотровой площадки в Квинсе

Фото: Reuters / Andrew Kelly

Нью-Йорк, США. Перекур на фоне смога от лесных пожаров

Нью-Йорк, США. Перекур на фоне смога от лесных пожаров

Фото: Reuters / Amr Alfiky

Бингемтон, США. Национальная метеорологическая станция

Бингемтон, США. Национальная метеорологическая станция

Фото: Reuters

Нью-Йорк, США. Посетители Центрального парка защищаются от смога масками

Нью-Йорк, США. Посетители Центрального парка защищаются от смога масками

Фото: Reuters / Andrew Kelly

Нью-Йорк, США. Таймс-сквер заволокло смогом

Нью-Йорк, США. Таймс-сквер заволокло смогом

Фото: Reuters / Maye-E Wong

Вашингтон, США. Мемориал Линкольна в смоге от лесных пожаров в Канаде

Вашингтон, США. Мемориал Линкольна в смоге от лесных пожаров в Канаде

Фото: Reuters / Leah Millis

Вашингтон, США. Капитолий почти полностью скрыт смогом

Вашингтон, США. Капитолий почти полностью скрыт смогом

Фото: Reuters / Leah Millis

Торонто, Канада. Посетитель местной смотровой площадки

Торонто, Канада. Посетитель местной смотровой площадки

Фото: Reuters / Carlos Osorio

Торонто, Канада. Птица вылетает из гаража на фоне задымленного неба

Торонто, Канада. Птица вылетает из гаража на фоне задымленного неба

Фото: Reuters / Carlos Osorio

Торонто, Канада. Вид на задымленный город

Торонто, Канада. Вид на задымленный город

Фото: Reuters / Carlos Osorio

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Нью-Йорк, США. Статуя Свободы в смоге от лесных пожаров в Канаде

Фото: Reuters / Amr Alfiky

Нью-Йорк, США. Посетитель смотровой площадки в Квинсе

Фото: Reuters / Andrew Kelly

Нью-Йорк, США. Перекур на фоне смога от лесных пожаров

Фото: Reuters / Amr Alfiky

Бингемтон, США. Национальная метеорологическая станция

Фото: Reuters

Нью-Йорк, США. Посетители Центрального парка защищаются от смога масками

Фото: Reuters / Andrew Kelly

Нью-Йорк, США. Таймс-сквер заволокло смогом

Фото: Reuters / Maye-E Wong

Вашингтон, США. Мемориал Линкольна в смоге от лесных пожаров в Канаде

Фото: Reuters / Leah Millis

Вашингтон, США. Капитолий почти полностью скрыт смогом

Фото: Reuters / Leah Millis

Торонто, Канада. Посетитель местной смотровой площадки

Фото: Reuters / Carlos Osorio

Торонто, Канада. Птица вылетает из гаража на фоне задымленного неба

Фото: Reuters / Carlos Osorio

Торонто, Канада. Вид на задымленный город

Фото: Reuters / Carlos Osorio

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