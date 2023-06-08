Пожароопасная ситуация в Канаде

Канаду ждет худший пожароопасный сезон за последние годы. На начало июня площадь лесов, уничтоженная огнем, уже превысила 3,5 млн га. Это более чем в два раза превышает показатели за весь прошлый год. Очаги пожаров зафиксированы практически во всех провинциях и территориях страны, кроме самых северных. По прогнозу синоптиков неблагоприятные метеоусловия сохранятся до конца лета.

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Дымом от пожаров заволокло небо в Оттаве, Торонто и Монреале, а также в городах на северо-востоке США. Нью-Йорк из-за смога занял первое место в рейтинге городов с самым грязным воздухом в мире.